Deputado Ibrain Monteiro prestigia convenções partidárias neste domingo

Foi pensando em fortalecer e apoiar a caminhada de parceiros políticos, que neste domingo, 04, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) prestigiou as solenidades de convenções partidárias dos municípios de Riachão do Dantas e Campo do Brito.

A convenção partidária é um evento previsto no direito eleitoral, onde os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher e os candidatos que serão lançados e apoiados pelo partido na eleição seguinte.

Segundo o deputado Ibrain este momento é o começo da caminhada dos seus parceiros e candidatos dos respectivos municípios. “Hoje foi o dia de apoiar estes amigos. Pessoas que sempre caminharam comigo. Por isso fiz questão de preatigiar estas convenções. Eles já sabem que podem contar comigo nessa jornada, que será vitoriosa”, finalizou.

Campo do Brito

A convenção realizada neste domingo foi do PT (Partido dos Trabalhadores) da cidade de Campo do Brito, onde o candidato a prefeito do município será Léo Rocha, ao lado do seu vice, José Carlos (Zé Carlinhos).

Riachão do Dantas

O partido União Brasil realizou a sua convenção e também contou com a presença e apoio do parlamentar. O candidato a prefeito será Mário Mi Fontes, ao lado do seu vice, Albertino Franco, candidato a vice.

