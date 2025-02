Ibrain parabeniza governo do estado pela inauguração de Colégio em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 12, o deputado estadual, Ibraim de Valmir (PV) fez o uso da palavra durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), onde agradeceu ao Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Educação, pela valorização da educação, em especial no município de Lagarto.

Na última quinta-feira, 06, o governo realizou a inauguração do Colégio Professor Abelardo Romero Dantas, o antigo Polivalente.

Este foi um ganho gigantesco para o município e para os profissionais que trabalham na instituição e para os alunos que irão desfrutar da belíssima estrutura que foi entregue para a população.

Além da reforma completa da estrutura do prédio, a escola ganhou uma quadra poliesportiva coberta, leitura facial, auditório, laboratório, tablets, armários nos corredores, entre outras coisas. Essa reestruturação vai oferecer um ensino de qualidade para os jovens, além de levar a dignidade para todos que fizerem parte da equipe técnica.

Segundo o deputado Ibrain, ao pisar na escola recordou o seu tempo de estudante. “Fiquei feliz em prestigiar a inauguração e ver o quanto a escola está moderna. Agora, é um verdadeiro centro de excelência, com estrutura de nível particular, pronto para receber e acomodar os estudantes lagartenses com ainda mais qualidade”, finaliza.

Texto e foto assessoria