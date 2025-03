Deputado Ibrain parabeniza Governo Federal pelos investimentos em Lagarto

Na manhã desta terça-feira, 18, o deputado estadual Ibrain de Valmir(PV) fez o uso durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para registrar a sua alegria e gratidão pelo grande investimento que o Governo Federal fez na última sexta-feira, 14, onde assinou a Ordem de Serviço para a ampliação do Hospital Universitário do município de Lagarto. Durante a solenidade, estiveram presentes o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o senador Rogério Carvalho e o prefeito do município, Sérgio Reis.

Foi assinada uma ordem de serviço direcionando um total de 40 milhões de reais para a construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem (CAEPI) no Hospital Universitário de Lagarto e para a ampliando os serviços que são ofertados à população, qualificando ainda mais o ensino dos estudantes, que contarão com uma estrutura moderna para formação acadêmica.

Segundo Ibrain de Valmir, acompanhar esse momento é uma alegria indescritível.“Esta é uma prova significativa do crescimento da área da saúde no município de Lagarto. Hoje contaremos com um atendimento ainda melhor através dos serviços do Hospital do Amor, temos uma faculdade na área da saúde e o Hospital Universitário. Parabéns ao governo Lula e parabéns ao povo lagartense”, finaliza.

