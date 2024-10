Deputado Ibrain prestigia festa da vitória do prefeito eleito em Lagarto

Na tarde deste domingo, 13, o deputado estadual Ibrain de Valmir fez questão de participar da festa da vitória do prefeito eleito na cidade de Lagarto, Sérgio Reis. Ao som da banda baiana Psirico, o parlamentar comemorou a conquista do candidato que recebeu o seu apoio e de todo o seu agrupamento politico.

O evento foi um momento de extravasar e agradecer ao povo lagartense pela vitória alcançada. A banda psirico foi a cereja do bolo, que levou o público ao delírio. A festa ainda contou com a presença do governador do estado, Fábio Mitidieri, que também caiu na folia.

Segundo Ibrain de Valmir a conquista teve um sabor de justiça. “A sensação dessa vitória não tem preço. Desejo que Sérgio faça uma grande gestão e que devolva a dignidade do povo de Lagarto. Estamos e continuaremos caminhando juntos pelo nosso povo. Hoje é festa e alegria,” finalizou.

Fonte e foto assessoria