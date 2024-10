Deputado Ibrain protocola Indicação que visa o incentivo ao esporte de praia

O Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV) protocolou, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Indicação N° 210/2023 para que seja apreciado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura, que visa incentivar os esportes de praia no estado.

Com essa iniciativa, o deputado Ibrain demonstra seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e cultural de Sergipe. A indicação, também, será de grande valia para os atletas que representam o estado de Sergipe.

Esse projeto tem o objetivo de alavancar as modalidades como vôlei de praia e futevôlei, contribuindo para o crescimento do esporte no estado. Esportes estes que vem ganhando destaque nos grandes campeonatos mundiais e necessitam de um olhar especial.

Segundo Ibtain de Valmir, o esporte é uma ferramenta de inclusão social. “O esporte transforma vidas, por isso é tão importante para a nossa juventude. Além disso, promove o desenvolvimento esportivo e cultural do estado”, finaliza.

Fonte e foto assessoria