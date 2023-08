Ibrain protocola projeto para proibir que planos de saúde limitem atendimento e deixem famílias sergipanas desassistidas 

Na manhã desta terça-feira, 08, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) fez o uso da palavra durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), onde falou sobre o projeto de Lei da sua autoria que veda aos planos de saúde de limitar consultas e sessões de fisioterapia intensiva, no tratamento das pessoas diagnosticadas com microcefalia, no âmbito do Estado de Sergipe.

Vale ressaltar que o descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo da Criança e do Adolescente do Estado de Sergipe.

Estas famílias que pagam os seus planos em dias, que têm direito à assistência para os seus dependentes, precisam do atendimento previsto no momento em que aderem ao plano. Mesmo assim, no momento em que mais precisam não são assistidas. São famílias que têm pessoas especiais dentro das suas casas, como é o caso de crianças com microcefalia.

São pessoas que dependem dos seus planos e que são limitadas a tratar da saúde dessas crianças e até adultos especiais. Mesmo pagando em dia e tendo a consciência que assistência médica precisa dar a garantia do tratamento no momento em que se fizer necessário.

O deputado Ibrain de Valmir foi procurado por famílias desesperadas e que alegam a necessidade de um atendimento contínuo. “O que estão tentando fazer é uma covardia. As famílias pagam mensalmente os seus planos de saúde, que só pensam em ganhar dinheiro e tirar das pessoas o direito de cuidar da saúde e da vida das pessoas que amam. É um absurdo iniciar um tratamento médico e parar no meio porque os planos limitam o número de atendimentos, pois alegam não poder oferecer mais o tratamento. Conto com os colegas parlamentares para que possamos aprovar esse projeto e finalizar com essa maldade contra o povo”, finaliza.

