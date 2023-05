Deputado Ibrain protocola projeto que beneficia artistas sergipanos

Durante sessão plenária, na manhã desta quarta-feira (10), o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), protocolou Projeto de Lei de sua autoria, que prestigia os artistas sergipanos. O parlamentar pediu o apoio dos colegas parlamentares para ajudar a categoria nos eventos do estado de Sergipe.

“Deixo o meu agradecimento ao governador Fábio Mitidieri, que fez uma programação muito boa para o Estado de Sergipe, onde o nosso projeto talvez venha a melhorar essa programação no próximo ano. Peço o apoio dos colegas deputados, para que todos os eventos de Sergipe, tenham 80% das atrações de sergipanos. Vamos prestigiar a prata da casa, que é muito importante. Pedimos que eventos do porte do Forró Caju, do Festival da Mandioca em Lagarto, do Forró Siri e vários outros que olhem exclusivamente para a prata a casa. Temos aqui Calcinha Preta, Forró do Xote, Marcelo Lacerta e centenas de bandas que não deixam a desejar para nenhuma atração do Brasil”, afirmou o deputado.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos