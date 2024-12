Deputado Ibrain realiza entrega de 1000 cestas básicas para povo carente de Lagarto

Foi com o objetivo de levar dignidade e esperança para o povo carente da cidade de Lagarto, que o deputado estadual Ibrain de Valmir realizou na manhã desta segunda-feira, 23, a entrega de mais de mil cestas básicas. A verba direcionada para a compra das cestas básicas são provenientes das verbas impositivas da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Diante da chegada do Natal e do sofrimento de tantas famílias carentes que lutam pela sobrevivência do dia a dia, o deputado fez questão de manter a tradição e fazer a entrega das cestas básicas. Ações sociais já fazem parte dos trabalhos da família Monteiro, que tiveram como idealizador o ex-prefeito Valmir Monteiro, pai do deputado Ibrain.

Segundo o deputado Ibrain, ajudar o próximo já faz parte das grandes lições que aprendeu na escola da vida. “O meu pai entrou na política pelo desejo de ajudar às pessoas e de levar igualdade para todos. Essa foi a maior das lições que aprendi com o meu pai. Graças a Deus tenho a opor de levar esse legado de Valmir para minha vida e estou muito feliz por poder proporcionar essa alegria para o nosso povo”, finaliza.

