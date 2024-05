DEPUTADO IBRAIN RECEBE LAGARTENSE QUE SOBREVIVEU AO ALAGAMENTO TRÁGICO NO RIO GRANDE DO SUL

Na manhã desta quarta-feira (15,) o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) recebeu, no gabinete do povo, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o lagartense Felipe Santos. Ele foi uma das visitas do alagamento no Rio Grande do Sul. O objetivo da visita foi de pedir um apoio, já que ele perdeu tudo que havia construído em três anos que residiu em Lajeado.

Ele foi mais uma das vítimas das fortes enchentes, que assim como tantos, deixou tudo para trás em meio a fúria das águas. Felipe passou duas semanas sem banho, com alimentação restrita, com pouca água e desesperado com o caos que invadiu a sua vida e a de milhares de pessoas.

Segundo Felipe, durante o tempo que permaneceu no local, se abrigou no segundo piso da casa em que residia. Ele salvou vidas de pessoas, de animais e resgatou corpos que flutuavam nas águas. “Parecia que algo tão inacreditável, que custei a entender. Saí da minha casa com a água na cintura e comecei a socorrer as pessoas. Parecia uma guerra, todas as imagens estão na minha cabeça”, pontua.

Passei duas semanas sem banho e sem roupas. Tudo era escasso. Consegui uma carona através de um aplicativo e consegui chegar em São Paulo. De lá peguei um transporte para Aracaju e aqui estou”, finaliza.

O deputado Ibrain de Valmir disse que não pensou duas vezes em ajudar Felipe. “Acho que esse apoio é algo que qualquer ser humano tem a obrigação de oferecer. Vamos buscar outras formas de auxiliar o Felipe para que todo esse sofrimento seja minimizado. Essa tragédia é algo inacreditável, inclusive estamos nos mobilizando para que possamos fazer a nossa parte pelo povo do Rio Grande do Sul. Infelizmente as vidas perdidas não irão voltas, mas vamos lutas pelos sobreviventes”, finalizou.

