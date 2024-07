Ibrain reforça necessidade de semáforo na Rodovia SE 170 para reduzir acidentes

Entre as indicações do deputado estadual Ibrain de Valmir, já aprovadas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) está a IND N°61/2024, que, na ocasião, foi aprovada por unanimidade pelos colegas parlamentares e solicita que o governo do estado, através do DER/ SE, viabilize a instalação de um semáforo redutor de velocidade no cruzamento da Rodovia SE-170, que liga o município de Itabaiana ao Povoado Limoeiro.

Aquela Rodovia tem sido cenário de inúmeros acidentes. Questões como má condição do asfalto, sinalização inadequada, curvas perigosas e imprudência dos motoristas são alguns dos fatores que podem contribuir para isso. Pensando neste quadro, o parlamentar está em busca da instalação de um semáforo que irá despertar a atenção dos condutores de veículos.

Segundo Ibrain de Valmir, a instalação do semáforo irá minimizar o problema. “Estamos pensando no povo que mora naquela região, bem como dos condutores que circulam com os seus veículos naquela Rodovia”, finaliza.

Fonte: ASCOM parlamentar