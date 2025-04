Deputado Ibrian de Valmir destaca investimentos para educação em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) usou a tribuna nesta quarta-feira, 9, para destacar ações de educação em Lagarto. O parlamentar falou da importância da parceria entre município, governo do Estado e governo federal. Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve em Aracaju e anunciou a construção de escola de ensino integral no valor de R$ 10 milhões.

“Uso a tribuna para agradecer os investimentos em Lagarto. O ministro veio trazendo boas notícias para Lagarto com a construção de uma escola de R$ 10 milhões. É muito importante quando o governo federal e do Estado atuam juntos pelos municípios e Lagarto tem recebido importantes ações”, disse, acrescentando que o município do Centro-Sul também irá receber creche pelo programa estadual Ameei.

“Mais uma vez, somos contemplados com reformas de escolas e investimentos. Em nossa cidade, já tivemos reforma e ampliação do Colégio Estadual Silvio Romero; reforma e ampliação do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas; reforma e ampliação do Colégio Estadual Professor José Cláudio Monteiro; construção da quadra de esportes e reforma da arquibancada da Escola Estadual Dom Mario Rino Sivieri. No povoado Jenipapo, temos uma escola com estrutura melhor que particular”, elogiou.

Ascom – Deputado estadual Ibrain de Valmir (PV)