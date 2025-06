ÍCARO DE VALMIR AFIRMA QUE SEU PAI TEM 1% DE CHANCE DE SER CANDIDATO E APOIARIA THIAGO DE JOALDO AO GOVERNO

Nesta sexta-feira (20), o deputado federal Ícaro de Valmir, filho do atual prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, surpreendeu a todos ao participar do programa Balanço Geral, da TV Atalaia, e falar sobre o futuro político do seu pai para 2026.

Segundo Ícaro, a possibilidade de Valmir disputar o governo do Estado é de apenas 1%. “Na verdade, Valmir não tem pretensão de ser candidato a governador em 2026. Ele tá muito bem focado na Prefeitura Municipal de Itabaiana, mas claro, há sempre aquele 1% de chance, não vou dizer a você, literalmente, que vai não vai ser candidato. A pretensão dele é, sim, ficar no município de Itabaiana, continuar o seu mandato como prefeito de Itabaiana, ao qual foi eleito nas últimas eleições”, ponderou o parlamentar.

Questionado sobre um apoio à candidatura do deputado federal Thiago de Joaldo ao Governo, ele não titubeou. “Apoiaria Thiago de Joaldo. Tenho um relacionamento muito bom com o deputado Thiago de Joaldo. É um dos deputados que trabalha incansavelmente pelo Estado de Sergipe. É um deputado muito bem preparado para poder seguir o seu rumo, tanto como deputado, mas, também, como governador do Estado de Sergipe”, finalizou Ícaro.

Foto assessoria