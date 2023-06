Deputado Icaro de Valmir é eleito na criação da comissão especial de transição energética da Câmara

A Câmara Federal instalou, nessa quarta-feira (31), uma comissão especial, composta de 35 titulares e 35 suplentes, para tratar da transição energética e da produção do hidrogênio verde no País. Para o deputado federal Icaro de Valmir (PL-SE), eleito 3º vice-presidente, a instalação assegura que “a Câmara Federal está preocupada com um dos principais temas da agenda ambiental mundial e que está presente nos debates da atualidade”.

“Todo esse debate sobre encontrarmos meios mais sustentáveis de produzir energia é importante pro país. Sergipe já possui vários meios renováveis de produção energética que precisam ser explorados. Assim como a produção do hidrogênio verde é fundamental para o país e para o mundo”, declarou o parlamentar.

Entre os objetivos da Comissão Especial de Transição Energética está a de acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para a transição da energia verde no Brasil, além de promover pesquisas e debates sobre o tema, levantar iniciativas legislativas em tramitação e realizar a interlocução com as diversas entidades representativas do setor.

“Eu e os meus colegas aqui do parlamento atuaremos em defesa dos compromissos estabelecidos pelo país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, minimizar os impactos do aquecimento global e atrair investimentos, receita e empregos”, finalizou Icaro.

Foto assessoria