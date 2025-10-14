DEPUTADO ÍCARO DE VALMIR É ESCOLHIDO RELATOR SETORIAL DAS CIDADES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2026

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL/SE) foi designado Relator Setorial das Cidades na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, no âmbito da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. A escolha representa um importante reconhecimento político e técnico ao parlamentar sergipano, que passa a desempenhar papel estratégico na definição dos investimentos federais voltados ao desenvolvimento urbano em todo o país.

As relatorias setoriais têm papel fundamental no processo orçamentário. São elas que analisam e consolidam as propostas de cada área temática — como saúde, educação, infraestrutura e cidades — apresentando pareceres que orientam a alocação de recursos públicos dentro da Lei Orçamentária. No caso das Cidades, a relatoria engloba políticas de habitação, saneamento, mobilidade urbana e planejamento territorial, temas diretamente ligados à qualidade de vida da população.

Para o deputado Ícaro de Valmir, a designação é uma oportunidade de contribuir com o fortalecimento das políticas urbanas e com o desenvolvimento equilibrado das regiões brasileiras:

“Assumir essa relatoria é uma grande responsabilidade. Vamos trabalhar para garantir que o orçamento da União para 2026 contemple as necessidades reais das cidades brasileiras, com atenção especial aos municípios menores, que enfrentam mais dificuldades para investir em infraestrutura urbana e habitação”, destacou o parlamentar.

O trabalho do relator setorial é decisivo na formulação do parecer preliminar e na consolidação do relatório final da CMO, etapas que antecedem a votação do Orçamento pelo Congresso Nacional. Com isso, Ícaro de Valmir se torna protagonista em um dos espaços mais relevantes da política orçamentária brasileira, reafirmando o protagonismo de Sergipe no cenário nacional.

