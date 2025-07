DEPUTADO JEFERSON ANDADE DESEJA RECUPERAÇÃO DE SAÚDE AO VICE-GOVERNADOR ZEZINHO SOBRAL NESTE SÁBADO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade, manifestou de público votos de pronta recuperação da saúde do vice-governador do estado de Sergipe, Zezinho Sobral.

“Em meu nome e também em nome de todos os colegas deputados e deputadas, transmito ao nosso vice-governador Zezinho Sobral votos de pronto restabelecimento da sua saúde” – declarou o deputado Jeferson Andrade.

Mal estar

O vice-governador sofreu um mal estar súbito, no último sábado, quando estava descansando com a família em uma praia do interior do estado. Ele foi socorrido prontamente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e está agora internado em um hospital de Aracaju.

O seu estado de saúde é bom e estável.