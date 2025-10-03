DEPUTADO JEFERSON ANDRADE AFIRMA QUE A JUSTIÇA DEVE PUNIR TODOS OS RESPONSÁVEIS POR FRAUDES NO INSS

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, disse hoje que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), do Congresso Nacional, faz muito bem em atuar de forma objetiva, contundente e rigorosa na investigação dos crimes praticados contra o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), especialmente em relação aos descontos fraudulentos de pensões e benefícios de idosos brasileiros. Ele fez essa declaração a propósito da prisão do presidente da CONAFER (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), Carlos Alberto Ferreira Lopes, na madrugada do dia 30 de setembro, em plena sessão interrogatória,

Provocado hoje pela imprensa sobre o fato de que, em 24 de junho de 2024, a Assembleia Legislativa ter conferido ao presidente da Conafer, Carlos Alberto Ferreira Lopes, o título de Cidadão Sergipano, o deputado Jeferson Andrade declarou que nem a Alese, nem os deputados estaduais e nem mesmo os empreendedores sergipanos que solicitaram a homenagem para o presidente da Conafer, tinham àquela altura qualquer informação comprometedora da honradez da entidade e nem do seu representante legal.

A Conafer atuou junto a varias associações agrícolas de Sergipe e de outros estados do Nordeste e do país, incentivando e apoiando projetos de melhoria tecnológica na produção de alimentos.

Em maio de 2025, quando foi abordado pela mídia sobre as primeiras especulações sobre o envolvimento da Conafer nas fraudes do INSS, o presidente da Assembleia explicou que

“Solicitações e justificativas técnicas de empreendedores, líderes políticos e comunitários do Alto Sertão pareciam procedentes. Todos agiram com as melhores intenções. E agora, claro, estamos todos surpresos e indignados com essas informações de fraudes contra aposentados. Esperamos que a justiça esclareça os fatos e puna todos os responsáveis com rigor e na forma da lei”.

Atualizando a sua opinião sobre os fatos, o deputado Jeferson Andrade, hoje, elogiou a atuação de deputados federais e senadores na CPMI do INSS.

“Com a competente e rigorosa apuração dos fatos, como vêm fazendo Comissão Parlamentar Mista do Congresso Nacional, a justiça brasileira punirá exemplarmente todos os culpados. Não importa quem seja, a lei é para todos” – concluiu o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.