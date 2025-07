Deputado Jeferson Andrade afirma que a saúde pública melhora na região do baixo São Francisco 

O deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, disse que os serviços de saúde pública estão melhorando muito na região do Baixo São Francisco, graças às ações promovidas pelo governo estado de Sergipe.

Ele fez essa afirmação durante o encontro da nova superintendente do Hospital Regional de Propriá, Samara Stephanie Moraes, com várias lideranças políticas e comunitárias, realizado hoje em Aracaju.

“Não só no baixo Sao Francisco, mas em todo o estado, há mais médicos e profissionais de saúde atuando, melhores estruturas funcionais nos postos de saúde e hospitais, bem como mais medicamentos e melhores acessos às cirurgias eletivas por parte da nossa população. Tudo isso graças ao trabalho intensivo do Secretário de Saúde, doutor Cláudio Mitidieri e, claro, da política de saúde pública empreendida em sua gestão pelo governador do estado de Sergipe Fábio Mitidieri”.

Nova direção

A enfermeira cardiologista Samara Stephanny Moraes que tomou posse recentemente como superintendente do Hospital Regional de Propriá – segundo os líderes regionais presentes – vem atendendo plenamente às necessidades médico-hospitalares das pessoas.

“O Hospital Regional de Propriá tem um papel muito importante na qualificação da saúde púbica do Baixo São Francisco e a nova superintendente demonstra estar realmente muito bem preparada para a função, honrando assim às expectativas dos dirigentes públicos e da população ribeirinha” – declarou o deputado Jeferson Andrade.

