DEPUTADO JEFERSON ANDRADE COMEMORA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NO ALTO SERTÃO SERGIPANO

Ao lado do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), participou de solenidades que aconteceram no dia de ontem, quarta-feira, (3), nos municípios de Poço Redondo e Porto da Folha, no alto sertão do estado. Na ocasião, o deputado anunciou a entrega de emendas de sua autoria aos municípios do sertão.

Investimentos

Entre as solenidades do Governo do Estado no alto sertão sergipano, a inauguração da quadra de esportes com vestiários do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, no povoado Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo. Já no município de Porto da Folha, a assinatura de ordem de serviço para implantação e pavimentação da rodovia que liga a sede do município aos povoados Lagoa da Volta e Linda França, numa extensão de 15,86km.

“São importantes obras e investimentos do Governo para o Sertão sergipano. Em Poço Redondo, o Governador Fábio Mitidieri inaugurou importantes obras para a Educação, com a construção de quadras e recuperação de salas de aula”, externou Jeferson Andrade. O Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza ganhou nova quadra com estrutura de concreto armado, cobertura com telha, pavimentação de alta resistência, cujos investimentos são da ordem de R$ 2.637.390,79.

Em Porto da Folha

Junto ao governador Fábio Mitidieri, e a comitiva de secretário de Estado, o presidente Jeferson Andrade participa ao lado do prefeito Miguel, de Porto da Folha, da assinatura de obras de serviço da rodovia que liga a sede do município de Porto da Folha aos povoados Lagoa da Volta e Linda França.

O deputado e presidente do Poder Legislativo completou sua fala destacando as obras entregues no município de Porto da Folha, que considera uma das mais importantes da região. “O governador assinou a ordem de serviço para implantação e pavimentação da rodovia que liga a sede do município de Porto da Folha aos povoados Lagoa da Volta e Linda França, com extensão total de 15,86 quilômetros. É uma obra muito cobrada pela população de Porto da Folha, há mais de 30 a 50 anos. Nesta ocasião de entrega de investimento e desenvolvimento social à população de Porto da Folha, tenho a honra também de entregar uma ambulância ao município, fruto das minhas emendas. Agradeço ao prefeito Miguel (Miguel de Dr. Marcos (PSD)) pelo trabalho que ele vem fazendo e ao governador por trazer esses benefícios ao povo merecedor do nosso Sertão. Esta é uma iniciativa muito importante do Governo do Estado”, comemorou Jeferson Andrade.

Emendas de Jeferson Andrade

Vários municípios sergipanos receberam recursos das emendas impositivas do deputado Jeferson Andrade (PSD). No fim de maio, os recursos chegaram para Nossa Senhora de Lourdes (R$ 250 mil), Laranjeiras (R$ 200 mil), Maruim (R$ 150 mil) e Divina Pastora (R$ 100 mil). Os recursos destinados a Nossa Senhora de Lourdes são para construção de um posto de saúde no povoado Carro Quebrado. Os de Laranjeiras são para manutenção de prédios públicos da Saúde. Maruim vai usar o dinheiro para aquisição de uma ambulância. Já os recursos de Divina Pastora são para despesas de custeio da Saúde.

Também foram beneficiados com recursos das emendas de Jeferson Andrade (liberados entre abril e meados de maio) os seguintes municípios:

Brejo Grande – R$ 150 mil

Cedro de São João – R$ 175 mil

Gararu – R$ 150 mil

Graccho Cardoso – R$ 100 mil

Porto da Folha – R$ 250 mil

São Francisco – R$ 150 mil

Telha – R$ 100 mil

Campo do Brito – R$ 150 mil

Malhada dos Bois – R$ 150 mil

Santa Rosa de Lima – R$ 150 mil

Os recursos destinados a Brejo Grande, Cedro de São João, Gararu, Graccho Cardoso, Porto da Folha, São Francisco e Telha são para custeio e investimentos das Prefeituras. Campo do Brito vai utilizar o dinheiro na aquisição de veículo para a Saúde. Já Malhada dos Bois e Santa Rosa de Lima vão usar os recursos para custeio da Saúde.

As emendas parlamentares estaduais impositivas significam dinheiro certo para atender demandas da população. Os deputados colocam as emendas no Orçamento do Estado, indicando as Prefeituras, órgãos e entidades que devem receber os recursos, e o governo transfere o dinheiro ao longo do ano. Os recursos vão para obras, serviços, projetos, programas, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos e outras despesas.

Parceria – Emendas Federais

A pedido do deputado Jeferson Andrade, a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) destinou recursos de emendas ao Orçamento da União para os seguintes municípios sergipanos:

Malhada dos Bois – R$ 800 mil

Nossa Senhora de Lourdes – R$ 700 mil

Canindé de São Francisco – R$ 500 mil

Pacatuba – R$ 500 mil.

Esses recursos da União também já foram liberados e já chegaram aos municípios beneficiados pelas emendas da deputada.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo