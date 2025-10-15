RESIDENTE DA ALESE, DEPUTADO JEFERSON ANDRADE DESTACA A PARCERIA ENTRE A TV ALESE E O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

Na manhã desta quarta-feira (15), a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e o Ministério Público de Sergipe (MP-SE) firmaram um Termo de Cooperação Técnica para otimizar a divulgação de informações públicas, com foco especial em conteúdos de saúde.

A assinatura ocorreu na Presidência do Poder Legislativo e contou com a participação do presidente da Alese, Jeferson Andrade; do procurador de Justiça Nilzir Soares; do Coordenador-Geral do MP-SE, Carlos Augusto; e da Diretora do CAOp Saúde do MP-SE, Alessandra Pedral. O acordo estabelece uma parceria voltada ao intercâmbio de informações e materiais de comunicação.

Entre as ações previstas no termo, destaca-se a exibição do programa ‘Saúde em Cores’ na TV Alese, uma produção do MP-SE por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAOP Saúde), com apoio do setor de comunicação e de profissionais voluntários da área. Os vídeos, de caráter educativo, serão veiculados mensalmente, abordando temas de prevenção de doenças e promoção da qualidade de vida.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, destacou a importância da parceria firmada entre o Parlamento Estadual e o Ministério Público de Sergipe como um exemplo de integração e compromisso institucional.

“O acordo de cooperação entre o Ministério Público e a Alese demonstra o compromisso da nossa instituição com os demais Poderes, reforçando a harmonia e o respeito entre eles. Quero parabenizar o procurador de Justiça Nilzir Soares, uma grande referência do Ministério Público, assim como foi seu antecessor, o procurador Manoel Machado, por estarem aqui para divulgar iniciativas tão importantes, especialmente na área da saúde”, afirmou

O presidente ressaltou ainda do papel da equipe técnica envolvida na construção da parceria. “A promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAOp Saúde), Alessandra Pedral, apresentou o formato do projeto, que foi definido em conjunto com a equipe de Comunicação da Assembleia. É um momento de felicidade e cooperação, pois sabemos o quanto o Ministério Público é fundamental na proteção da sociedade e na promoção de políticas públicas que melhoram a vida das pessoas”, completou o presidente.

O procurador de Justiça Nilzir Soares celebrou a assinatura do termo destacando a importância da parceria para a promoção da saúde e da cidadania. “É algo a se celebrar: mais uma parceria que firmamos, agora com a Casa do Povo, para a execução do projeto ‘Saúde em Cores’. Essa iniciativa promove a cidadania e leva informação sobre doenças e enfermidades que acometem a nossa população, contribuindo para a efetivação de um direito fundamental, que é a saúde. O Ministério Público, como instituição democrática, tem grande responsabilidade na defesa dos direitos humanos e utiliza diversos meios para isso, entre eles, informar a população e promover a cidadania”, afirmou.

Nilzir Soares reforçou ainda que o projeto representa uma união de esforços entre instituições em prol da sociedade sergipana. “A saúde é um direito fundamental que deve ser promovido por meio de políticas públicas, não apenas no campo assistencial. O Ministério Público atua para fiscalizar os serviços de saúde e também para se somar ao poder público em iniciativas como esta, que têm foco na informação e no diálogo direto com o cidadão. Com o apoio da Alese, de profissionais da comunicação e de especialistas da área da saúde, poderemos levar conhecimento e prevenção à população. Esse potencial educativo e preventivo é algo que realmente devemos celebrar”, destacou o procurador.

Na oportunidade o procurador de Justiça e coordenador-geral do Ministério Público de Sergipe, Carlos Augusto Machado, ressaltou a relevância da parceria entre o MP-SE e a Alese para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde. “Quando as instituições públicas realizam parcerias, o objetivo é sempre a construção de um interesse coletivo e a preservação do interesse público. Esse projeto de cooperação institucional representa exatamente isso: o compromisso conjunto de atender e proteger o direito fundamental à saúde da população sergipana”, destacou.

A promotora de Justiça e diretora do CAOp Saúde do Ministério Público de Sergipe, Alessandra Pedral, destacou a importância da parceria firmada com a Alese para a ampliação do alcance do projeto ‘Saúde em Cores’. “É uma alegria poder celebrar essa cooperação com a TV Alese, um canal de grande difusão e influência junto à população. O projeto tem como objetivo levar informações à comunidade de forma simples e objetiva, com o apoio de profissionais de saúde renomados no estado. Abordamos temas relevantes e atuais, como as enfermidades sazonais e as campanhas alusivas a datas específicas, neste mês, por exemplo, estamos lançando um vídeo em alusão ao Dia Mundial da Coluna Vertebral. Com essa parceria, esperamos ampliar ainda mais a divulgação e contribuir para a conscientização e prevenção em saúde”, afirmou.

Sobre o formato do projeto, Alessandra Pedral também explicou que produto já está consolidado há três anos. “Os vídeos são curtos, desdobrados em mensagens informativas, com linguagem clara e acessível à população. O ‘Saúde em Cores’ nasceu inspirado nas cores temáticas dos meses e, com o tempo, passou a abordar também enfermidades do momento, como as arboviroses e a dengue, de acordo com a sazonalidade. Agora, com a união de esforços com a Alese, poderemos ampliar esse alcance e oferecer à sociedade um conteúdo educativo e de grande relevância social, sempre voltado à promoção da saúde e ao bem-estar da população sergipana”, destacou a promotora.

Para o diretor de Comunicação Social da Alese (Dircom), Pedro Belém, a parceria entre a TV Alese e o Ministério Público de Sergipe fortalece o compromisso da emissora com a comunicação pública e o interesse coletivo. “Essa cooperação amplia o alcance de informações relevantes e reforça o papel da TV Alese como um canal educativo e cidadão. É uma iniciativa que enriquece, agrega e fortalece a missão institucional da Assembleia Legislativa, que vai além da divulgação das ações parlamentares, promovendo também temas ligados à cidadania, educação, cultura e outros assuntos de relevância social”, destacou Pedro Belém.

Por Débora Nepomuceno Marques – Foto: Jadilson Simões