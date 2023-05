Deputado Jeferson Andrade destaca compromisso da Alese com o crescimento de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD) destacou em entrevista ao Jornal da Cidade (edição do último domingo, 21) que o apoio da Alese tem sido muito importante para que o estado se movimente rumo a um novo futuro, marcado pelo desenvolvimento econômico e social.

Para ele, semana passada a Casa Legislativa deu mais um passo nessa direção, quando aprovou o Projeto de Lei nº 208/2023, de autoria do Poder Executivo, permitindo ao governo estadual, contrair um empréstimo de até 300 milhões de reais junto ao Banco do Brasil para a execução de obras, entre elas, a construção da ponte que ligará o bairro Coroa do Meio à Av. Tancredo Neves, em Aracaju.

“Essa obra significa investimento em infraestrutura e mobilidade urbana visando fomentar atividades econômicas como o turismo (setor que gera muito emprego e renda), e para melhorar a qualidade de vida da população”, entende.

Compromisso

Jeferson Andrade ressaltou que outros projetos aprovados na Assembleia Legislativa de Sergipe, possuem a marca dos deputados no que se refere ao compromisso com o desenvolvimento do estado, a exemplo da redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 22% para 19%; a criação da Agência da Agência Sergipe de Desenvolvimento e o fortalecimento do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. “A Alese é aliada das boas ideias para o futuro de Sergipe, venham de onde vier. Somos parceiros do governo, do setor produtivo, da sociedade civil e de classe trabalhadora, quando o assunto, quando o assunto é avançar e desenvolver o estado (social e economicamente”, observa.

O presidente da Alese também destacou o caminho para a transformação digital da economia sergipana. Ele informou que uma comitiva formada por deputados estaduais, iniciou uma programação de visitas a polos de tecnologia e inovação, com a finalidade de conhecer experiências para serem replicadas em Sergipe. “Participamos do Tiradentes Innovation Center, realizado em Aracaju e do Porto Digital, evento que aconteceu em Recife (PE). Também iremos ao Sapiens Parque, na cidade de Florianópolis (SC). Entendemos que a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento das economias e para a capacitação profissional no mundo inteiro. Queremos ver Sergipe avançar nesse campo”, enfatiza.

Sustentabilidade

Outro ponto citado por Jeferson Andrade com vistas ao progresso econômico e social de Sergipe, é o respeito ao meio-ambiente como fórmula para o desenvolvimento sustentável.

“Nesse aspecto a Alese também deu a sua contribuição, quando aprovou em 2022, dois projetos de lei instituindo o Zoneamento Ecológico-econômico do Litoral Sul, Litoral Norte e Centro do Estado, visando disciplinar o ordenamento territorial necessário ao crescimento sustentável da zona costeira; definindo as áreas de proteção ambiental e os espaços destinados á atividades econômicas; conferindo segurança jurídica para os empreendimentos a serem instalados”, explica.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Com informações do Jornal da Cidade

Por Aldaci de Souza