JEFERSON ANDRADE DESTACA PROJETO DE ALESSANDRO QUE PROTEGE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, considera uma grande conquista da sociedade brasileira a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto-de-lei do senador Alessandro Vieira (MDB SE) que regulamenta as atuações da internet em relação a temas relativos a assuntos do interesses de crianças e adolescentes.

O projeto do senador sergipano já havia sido aprovado pelo Senado e, depois que o Influencer Felipe Brassanim Pereira (Felca) explodiu nas redes sociais com graves denúncias sobre o tema, foi aprovado também pela Câmara Federal e, agora, deve ser sancionado imediatamente pelo presidente da república Luís Inacio Lula da Silva.

“A Internet e as redes sociais são territórios de livre expressão, mas em casos como esses que dizem respeito a adultização de crianças e abusos de consciência com adolescentes, há de se regular os serviços para assegurar maior proteção de inocentes. Está de parabéns, portanto, o nosso senador Alessandro Vieira pela iniciativa do projeto. O nosso senador acaba de prestar mais um grande serviço a todas as famílias brasileiras, que agora terão mais tranquilidade com a presença de suas crianças e adolescentes nas intercomunicações digitais” – afirmou o deputado Jeferson Andrade.

Foto assessoria