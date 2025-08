DEPUTADO JEFERSON ANDRADE DIZ QUE ALESE RETOMA TRABALHOS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE

“A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos nesta terça-feira com ânimo renovado, foco no trabalho e compromisso com as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e com a ampliação das oportunidades de emprego e renda para a melhoria das condições de vida do nosso povo”, disse hoje (4) o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD).

A sessão de retomada dos trabalhos após o recesso de 15 dias está marcada para as 9:30 desta terça-feira. Neste segundo semestre, os deputados terão pela frente discussões de matérias importantes, como o Orçamento do Estado para o ano que vem, que fixará receitas, despesas e prioridades do governo estadual a serem executadas no exercício de 2026.

“Tivemos um primeiro semestre muito proveitoso, com debates importantes sobre a realidade sergipana e a aprovação de projetos que vão repercutir positivamente na vida dos sergipanos. Acreditamos que esse ambiente produtivo vai se repetir nos próximos meses, porque sabemos do compromisso dos deputados e das deputadas estaduais com o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou Jeferson.

Por Eduardo Almeida – Foto: Jadilson Simões