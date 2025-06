DEPUTADO JEFERSON ANDRADE DIZ QUE FESTEJOS JUNINOS PROMOVEM CULTURA E DESENVOLVIMENTO EM SERGIPE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), afirma que, ao abrir Sergipe para as festas juninas, “o governo do estado pisa fundo no acelerador do turismo, aquecendo a economia, gerando oportunidades de trabalho e renda para os sergipanos e fortalecendo a arrecadação, cujos recursos são aplicados em mais obras e serviços para a população”.

Além disso – acrescenta o deputado Jeferson Andrade – “o governo promove a valorização da cultura sergipana, apoiando os artistas locais, difundindo a sergipanidade e fortalecendo os vínculos familiares, a religiosidade e a fé presentes no ciclo das festas juninas”.

“Aeroporto movimentado, hotéis lotados, praças tomadas pela multidão, gente feliz, num clima de alegria e confraternização que transforma Sergipe no maior arraial à beira mar do Brasil”, destaca o presidente da Alese.

Ainda segundo ele, “o turismo é um forte indutor de desenvolvimento, com retorno garantido para os Estados que investem fortemente no setor, e Sergipe não poderia ficar de fora desse contexto, com seus atrativos naturais, sua história, sua arte, sua cultura e suas tradições”.

Com essa e outras estratégicas políticas públicas postas em prática – diz Jeferson Andrade – “o governador Fábio Mitidieri vem colocando o estado de Sergipe no rumo certo. O nosso país do forró é também o país da qualidade de vida, da segurança pública e do desenvolvimento econômico e social. Vamos em frente, Sergipe”.