JEFERSON ANDRADE DIZ QUE O POTENCIAL ENERGÉTICO REFORÇA CONFIANÇA NO FUTURO DO ESTADO DE SERGIPE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), se diz “muito confiante em um futuro com mais desenvolvimento para Sergipe e mais emprego para os sergipanos”.

Ele argumenta que Sergipe conta com grandes reservas de petróleo e gás natural em águas profundas e com a ação estratégica do governo do Estado visando atrair investimentos para desenvolver a cadeia produtiva desse importante segmento econômico.

“Esta semana o governador Fábio Mitidieri foi à Itália mostrar as potencialidades de Sergipe em um evento global sobre gás. O nosso Estado tem potencial para ser responsável por 20% da oferta nacional de gás natural. O governo quer transformar isso em oportunidades de negócios que geram desenvolvimento, trabalho e renda para o nosso povo”, analisa Jeferson Andrade.

O Gastech, realizado em Milão, reuniu líderes do setor energético para debater o papel do gás natural no fornecimento de energia acessível, confiável e de baixo carbono para atender à crescente demanda global.

Sergipe é considerado como a nova fronteira de petróleo e gás natural do Brasil. O projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), da Petrobras, prevê uma produção de 120 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, até 2030.

