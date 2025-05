DEPUTADO JEFERSON ANDRADE ESTARÁ NA CONFERÊNCIA DO TEXAS PARA DISCUTIR FUTURO DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, embarca neste sábado (3) para Houston, no Texas, nos Estados Unidos, onde será realizada, de 5 a 8 deste mês, uma conferência mundial para discutir o futuro do setor de petróleo, gás e energia.

Jeferson faz parte da comitiva do Governo de Sergipe, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, que tem a missão de mostrar ao mundo o potencial sergipano na área de petróleo, gás e transição energética, com o objetivo de atrair investimentos para o Estado.

Líderes do setor de vários países estarão na Offshore Technology Conference (OTC) para debater os avanços e desafios do setor, com foco na eficiência operacional, responsabilidade ambiental e eficiência técnica.

O portfólio que Sergipe leva para a conferência de Houston compreende:

– O projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), da Petrobrás, que prevê uma produção de 240 mil barris de petróleo e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, até 2030.

– A construção pela Petrobrás de um gasoduto com 128 quilômetros de extensão para escoar a produção do Seap.

– Investimentos totais da ordem de R$ 6O bilhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no setor de petróleo e gás no Estado.

– O Hub Sergipe, da Eneva, que conta com uma usina movida a gás natural, com capacidade para gerar 1,6 GW (15% da demanda de energia da região Nordeste), e uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação, com capacidade de regaseificar 21 milhões de metros cúbicos.

– Um gasoduto com 25 quilômetros de extensão que interliga o complexo termelétrico à rede de transporte de gás natural da Transportadora Associada de Gás (TAG), com capacidade para transportar 14 milhões de metros cúbicos.

– O Complexo Industrial Portuário, que abrange área de dez municípios e já abriga a termelétrica, gasoduto, plantas industriais que utilizam o gás natural em seus processos de produção, parque eólico e o porto de Sergipe.

Jeferson Andrade entende que Sergipe está no caminho certo, cuidando da infraestrutura e melhorando o ambiente de negócios para fortalecer a competitividade, desenvolver a economia e gerar oportunidades de emprego para os sergipanos.

Foto de destaque: Joel Luiz

Por Eduardo Almeida