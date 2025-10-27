Deputado Jeferson Andrade lamenta o falecimento de Aída Campos

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), lamentou o falecimento na manhã de hoje (27) da advogada Aída Mascarenhas Campos, aos 64 anos.

“Sergipe amanheceu triste com a notícia do falecimento da advogada Aída Campos. Ela deixou esta vida, mas permanecerá nela por sua reconhecida dedicação à causa dos Direitos Humanos. Era uma mulher inspirada, poeta de valor, e uma profissional inspiradora, com 40 anos de atividades em favor do respeito aos direitos dos cidadãos, principalmente aqueles socialmente mais vulneráveis. Em vida, Aída honrou os ensinamentos do seu pai, Laurindo Campos, advogado brilhante”, lamentou Jeferson.

A Assembleia Legislativa, por meio dos seus 24 deputados e deputadas, se solidariza com os amigos, colegas e familiares de Aída Campos neste momento de tristeza e pede a Deus que conforte a todos.

Foto: Divulgação