JEFERSON ANDRADE PARTICIPA DE REUNIÃO EM HOUSTON SOBRE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA DESENVOLVIMENTO

Em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, saiu nesta terça-feira (6) muito animado e otimista de uma reunião da Comitiva do Governo de Sergipe com as diretorias de Engenharia e de Operação da Petrobras sobre duas áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado: a produção de petróleo e gás em águas profundas na costa sergipana e a retomada da produção de fertilizantes nitrogenados no Estado.

A reunião colocou na mesma mesa o governador Fábio Mitidieri e as diretoras de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi, e de Operação e Produção, Sylvia Anjos, além de Jeferson Andrade. O presidente da Alese está em Houston participando da Offshore Technology Conference (OTC), evento global sobre avanços e desafios do setor de petróleo, gás e energia.

Pelo planejamento da Petrobrás, deverá ser lançada em agosto deste ano a licitação para a contratação de duas plataformas marítimas para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap). Juntas, as plataformas deverão produzir e armazenar 240 mil barris de petróleo e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O projeto também prevê a implantação de um gasoduto com 128 quilômetros de extensão para transportar a produção de gás natural.

A Petrobrás espera retomar no segundo semestre a produção da fábrica de fertilizantes nitrogenados localizada em Laranjeiras. A empresa fez um acordo com a Unigel, que suspendeu a produção em 2023, para reassumir a fábrica, que tem capacidade para produzir 450 mil toneladas de amônia e 650 mil toneladas de ureia por ano. A fábrica utiliza gás natural como insumo no processo de produção.

Na reunião de Houston também foi discutida a implantação de um curso técnico em petróleo e gás em Sergipe. A qualificação profissional – para atender os projetos da Petrobras em Sergipe e de empresas que poderão se instalar no estado com o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás – faz parte dos planos do Governo para ampliar as oportunidades de emprego e aumentar a renda dos trabalhadores sergipanos.

“Sigo acompanhado a agenda da OTC 2025. Sou testemunha da incansável luta do governador Fábio Mitidieri para desenvolver a cadeia produtiva de petróleo e gás em Sergipe. A conversa com a Petrobras foi muito boa e deixa a gente muito otimista com o futuro do nosso Estado”, comentou Jeferson Andrade.

Foto: Divulgação

Por Wênia Bandeira