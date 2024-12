JEFERSON ANDRADE PREVÊ MAIOR DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA SERGIPE EM 2025

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), fez uma avaliação sobre 2024 e ressalta que o ano foi extremamente positivo para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe.

Ele também projetou um futuro ainda mais promissor para 2025. “Sergipe cresceu e continuará crescendo, gerando mais empregos, rendas, novos benefícios sociais e melhor qualidade de vida para todos os sergipanos”.

Jeferson Andrade enfatizou que as ações do seu mandato, assim como dos demais deputados estaduais, estão alicerçadas no tripé: defesa do desenvolvimento socioeconômico de Sergipe, promoção da cidadania e fortalecimento da democracia e da identidade sergipana.

Como chefe do Legislativo, ele destacou os esforços para manter a harmonia entre os poderes constituídos e contribuir para a governabilidade. Segundo Jeferson, isso foi possível por meio de discussões que resultaram na aprovação de projetos estratégicos para a economia e o progresso social do estado. Ele elogiou ainda o trabalho dos deputados – tanto da situação quanto da oposição – e dos servidores públicos, que garantiram o pleno funcionamento da Casa Legislativa.

“Acho que foi um ano muito produtivo, com os embates naturais do parlamento, indicações e projetos de lei, com a realização de eventos importantes e iniciativas voltadas para assegurar um futuro melhor para o nosso Estado e para o nosso povo”, afirmou.

Entre as ações legislativas de destaque em 2024, ele citou:

Aprovação do aumento do ICMS Social para municípios que avançam na alfabetização de crianças.

Reconhecimento de Canindé de São Francisco como Capital Sergipana do Turismo.

Promulgação da Emenda Constitucional nº 58, que garante licença-maternidade para servidoras públicas que adotarem adolescentes.

Aprovação do Programa de Estímulo à Atividade Portuária de Sergipe.

Autorização para empréstimo de R$ 126,6 milhões junto ao BNDES para o Programa Sertão Vivo.

Realização de um seminário sobre Transição Energética.

Fórum “Construindo Laços de Apoio às Mulheres em Situação de Violência”.

Modernização administrativa da Alese, com investimentos em tecnologia para fortalecer a transparência legislativa, apoiar as ações parlamentares e valorizar o trabalho dos servidores.

Debates sobre gestão de águas e recursos hídricos de Sergipe.

Discussões sobre a retomada da exploração de petróleo e o aproveitamento do gás natural no estado.

Emendas

Jeferson também destacou a destinação de emendas parlamentares que injetaram recursos do orçamento estadual em prefeituras, órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos, beneficiando obras, serviços e programas.

“Aliás, todos esses fatos positivos decorrem também do dedicado e competente trabalho dos deputados e deputadas, bem como dos servidores da Assembleia Legislativa, todos comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado e com o bem-estar do nosso povo”, declarou Jeferson.

Em 2024, somente o presidente da Alese destinou R$ 2,4 milhões em emendas impositivas para 16 prefeituras ou instituições e R$ 2,9 milhões em emendas não impositivas, contemplando 34 prefeituras ou instituições. Ele acredita que essas ações refletem a sintonia política entre ele e o governador Fábio Mitidieri.

“É assim que vamos seguir juntos em 2025. Vamos continuar trabalhando muito e fazendo muito mais por Sergipe e pelo nosso povo”, finalizou o deputado Jeferson Andrade.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo