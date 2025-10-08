DEPUTADO JEFERSON ANDRADE RECEBE CONVITE PARA PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO NA CIDADE DE ITABAIANA

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu nesta terça-feira (7), na sede do Poder, o secretário municipal de Cultura e membro da Academia Itabaianense de Letras Antonio Samarone, e o secretário de Comunicação Social de Itabaiana, Edilson Carvalho Silva Júnior. Eles estavam acompanhados pelo deputado estadual Marcos Oliveira (PL).

Durante a visita, Samarone convidou o presidente da Alese a prestigiar a VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, que será realizada de 23 a 26 de outubro, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. A bienal promete reunir autores, editoras e amantes da literatura em uma programação cultural diversificada.

Neste ano em que o município celebra 350 anos de fundação, a Bienal consolida-se como um dos principais encontros literários de Sergipe, reunindo autores, leitores, educadores, instituições culturais, editoras e representantes de diversas áreas do conhecimento. O evento tem como propósito fortalecer a identidade cultural sergipana, impulsionar a economia criativa e promover o acesso ao livro, à literatura e à cultura.

O presidente Jeferson Andrade agradeceu o convite e destacou o papel da literatura na formação da sociedade. “A Assembleia Legislativa apoia iniciativas que promovem a educação e a cultura. A Bienal de Itabaiana é um exemplo de evento que inspira e forma novas gerações de leitores, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e social dos sergipanos”, ressaltou.

A VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana é uma realização da Academia Itabaianense de Letras, com apoio de instituições públicas e privadas, e integra o calendário oficial de eventos culturais de Sergipe.

Por Stephanie Macedo – Foto: Jadilson Simões