Deputado Jeferson Andrade recebe em Brasília, a mais alta honraria da Justiça Militar do Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, foi homenageado hoje (26) em Brasília pelo Superior Tribunal Militar (STM) com a Ordem do Mérito Judiciário Militar, a mais alta honraria da Justiça Militar do Brasil, que comemora 217 anos de existência.

A comenda, criada em 1957, é concedida a pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar e ao Brasil. Além de Jeferson Andrade, receberam a honraria o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Herman Benjamin, ministros de Estado, senadores e deputados, entre outras personalidades.

“Fico muito honrado com essa condecoração, que é um reconhecimento ao nosso trabalho por nosso Estado e por nosso país, feito por uma instituição secular que costuma homenagear personalidades da vida nacional que contribuem para o fortalecimento da Justiça Militar e do Estado Democrático de Direito”, disse Jeferson Andrade.

A solenidade também contou com a presença da deputada federal da bancada de Sergipe, Katarina Feitoza, e do deputado estadual Cristiano Cavalcante, que prestigiaram a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa e acompanharam a cerimônia de outorga da honraria.

A cerimônia pelos 217 anos da Justiça Militar foi presidida pela presidente do STM e chanceler da Ordem, ministra Maria Elizabeth Rocha. A Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil, criada em 1º de abril de 1808, por meio de alvará assinado pelo príncipe regente de Portugal, D. João, logo após a chegada da família real ao Brasil. A Justiça Militar surgiu para garantir a disciplina e a legalidade no âmbito das Forças Armadas, desempenhando um papel crucial na construção da soberania nacional.

Foto Assessoria

Por Eduardo Almeida