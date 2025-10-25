Deputado Jeferson Andrade recebe Título de Cidadão Canhobense

Na manhã desta sexta-feira (24), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), recebeu o título de cidadão Canhobense. A entrega do título foi realizada durante a passagem do programa ‘Sergipe é Aqui’ pelo município de Canhoba, e foi de iniciativa da Câmara de Vereadores do município.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, expressou gratidão ao receber o Título de Cidadão Canhobense das mãos do prefeito Chrystophe Divino. “Receber das mãos do prefeito Chrystophe Divino o Título de Cidadão Canhobense é uma honra que guardarei com profundo carinho e gratidão. Canhoba tem um significado especial para mim e para minha família, é uma terra de gente trabalhadora, de valores firmes e de um sentimento de pertencimento muito forte”, declarou.

Durante a passagem do programa ‘Sergipe é Aqui’ pelo município, o parlamentar destacou a importância da presença do Governo do Estado no interior. “Voltar aqui, agora com o ‘Sergipe é Aqui’, é motivo de orgulho, pois vemos o Governo do Estado presente, levando serviços e promovendo melhorias concretas para a população”, afirmou Jeferson Andrade, ressaltando a relevância das ações integradas entre as instituições.

O presidente da Alese também reforçou o compromisso com obras estruturantes que impulsionem o desenvolvimento regional. “A Assembleia Legislativa tem atuado em sintonia com o Executivo para fortalecer ações que contribuam com o desenvolvimento do Baixo São Francisco e de todo o interior sergipano. Reafirmo também o meu compromisso com a obra da Orla de Borda da Mata, um projeto que valoriza a região e contribui para o turismo, a economia local e o bem-estar da população”, concluiu.

Sergipe é Aqui

O município de Canhoba, localizado no Baixo São Francisco, a 124 km de Aracaju, foi o contemplado da 60ª edição do programa “Sergipe é Aqui”. A iniciativa do Governo do Estado leva aos municípios sergipanos cerca de 160 serviços públicos oferecidos por diversos órgãos e secretarias. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o projeto já passou por mais da metade das cidades do estado, totalizando aproximadamente 278 mil atendimentos desde sua criação. As ações desta edição aconteceram no entorno do Centro de Excelência São Francisco de Assis.

Além da oferta de serviços, o “Sergipe é Aqui” também impulsiona o desenvolvimento urbano e a infraestrutura das localidades visitadas. Em Canhoba, estão previstas obras sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), como a construção de um ginásio poliesportivo e a reforma do clube municipal e da quadra poliesportiva. Os projetos dessas obras estão em fase de elaboração e análise técnica, com reuniões já realizadas entre as equipes do Governo e da prefeitura para ajustes e adequações.

Outro destaque é o conjunto de obras de pavimentação, que totalizam R$ 3,3 milhões em investimentos. Estão sendo executados 15 mil m² de pavimentação granítica, com previsão de conclusão em novembro de 2025, além de 16 mil m² de pavimentação asfáltica, já concluídos, somando quatro frentes de obras. As melhorias visam fortalecer a infraestrutura do município, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida à população canhobense.

Durante o evento os deputados Lidiane Lucena (Republicanos), Netinho Guimarães (PL), Manuel Marcos (PSD) e Neto Batalha (PP) estiveram presentes, assim como outras autoridades.

Por Débora Nepomuceno Marques – Foto: Jadilson Simões