Deputado Jeferson Andrade recebe visita de prefeita e lideranças de Pacatuba

O deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, recebeu hoje (20) em seu gabinete a visita da prefeita de Pacatuba, Iara Martins, que lhe entregou um abaixo-assinado solicitando a pavimentação da estrada que liga o povoado Estiva Funda ao povoado Serigy.

Iara estava acompanhada pelo ex-prefeito Alexandre Martins e por lideranças políticas e comunitárias de Pacatuba, que fica no Baixo São Francisco. O documento tem mais de mil assinaturas de moradores, trabalhadores e pessoas que utilizam diariamente a estrada.

“É um sonho de anos da população dessa região, que concentra 70% da população de Pacatuba. Com o olhar que o nosso deputado e o nosso governador têm para aquela região, temos fé em Deus que vamos conseguir essa pavimentação”, disse Alexandre Martins.

“É um projeto importante, que beneficia mais de 15 povoados. O que nós queremos é dar dignidade a essa população. Tenho certeza que o governador do Estado vai se sensibilizar, como ele tem feito em outras regiões, para a gente anunciar essa obra o mais rápido possível”, declarou Jeferson Andrade.

O abaixo-assinado traz uma relação dos benefícios da pavimentação da estrada entre Estiva Funda e Serigy. Cita o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, além

da valorização da agricultura e do comércio. Destaca a melhoria das condições de vida da população e o fortalecimento do desenvolvimento regional.

Foto divulgação