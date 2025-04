Deputado Jeferson apoia e parabeniza plano do governo para proteção das crianças durante a sazonalidade das doenças respiratórias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), parabenizou e se somou às autoridades da Saúde do Estado na divulgação das ações de prevenção e cuidados em relação à sazonalidade das doenças respiratórias em crianças. “O plano lançado ontem (31/03) pela Secretaria Estadual da Saúde merece todo apoio porque demonstra que o governo está preparado para enfrentar o período sazonal, quando costuma aumentar o número de casos de síndromes respiratórias na população infantil, como ocorreu no ano passado”, afirmou ele.

O plano de ações estratégicas de prevenção, anunciado pelo secretário da Saúde do Estado, Cláudio Mitidieri, prevê a ampliação de leitos pediátricos, a reestruturação das escalas de profissionais da saúde e a contratação de unidades de saúde para atendimento infantil durante a sazonalidade. “O governo está fazendo a sua parte, os municípios devem fazer a parte deles também, estruturando sua rede básica para receber os casos leves, liberando a unidade hospitalar somente para os casos de maior gravidade e evitando a superlotação”, disse Jeferson.

O presidente da Alese também ressaltou a importância da vacinação para a proteção das crianças contra o vírus que provoca doenças respiratórias. “O governo começou hoje (1º) a distribuição da vacina contra a Influenza para os municípios sergipanos. E a campanha de reforço da vacinação começará no dia 7 deste mês. Já o ‘Dia D’ está previsto para 10 de maio. As mães e os pais devem levar seus filhos à unidade de saúde, porque está comprovado que quanto mais cedo vacinar menor é o impacto dos casos durante a sazonalidade”, acrescentou Jeferson.

A vacina trivalente contra a Influenza é destinada a crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, idosos a partir de 60 anos e gestantes. A partir de hoje, está disponível o “Espaço de Apoio à Saúde Infantil”, no Hospital da Criança, em Aracaju, que foi preparado para dar suporte à unidade de saúde durante a sazonalidade, que ocorre entre o Outono e o Inverno, devido a mudanças bruscas de temperatura, diminuição da umidade do ar e maior concentração de poluentes no ar, entre outros fatores.

Foto: Jadilson Simões

Por Eduardo Almeida