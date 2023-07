Deputado João Daniel sugere linhas de crédito para produtores rurais ao presidente do Banco do Nordeste

O deputado federal João Daniel (PT-SE) se reuniu com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e sua equipe, em Fortaleza-CE durante a última semana. Representando o Núcleo Agrário do PT na Câmara, da qual é o atual coordenador, João levou pautas que envolvem políticas públicas agrárias.

Na ocasião, foram discutidos assuntos sobre a situação e perspectivas de projetos para o desenvolvimento regional e nacional, em especial no Nordeste. O deputado levou demandas de toda a região, em especial de Sergipe, e entre elas a questão de dívidas rurais, incluindo as da agricultura familiar e reforma agrária, para buscar uma solução de renegociação.

“Buscamos levar ao presidente a importância de continuar os investimentos e ampliar, principalmente, o crédito de custeio e investimento, criando junto ao Governo Federal, mais custeio na diversificação da produção agrícola, em especial na cadeia produtiva do leite. Eu acredito bastante na força leiteira de Sergipe e o financiamento e a ampliação de linhas de crédito para bancos de proteína, produção de ração nas pequenas propriedades, melhoramento genético do gado leiteiro e das propriedades rurais, são o caminho mais curto para esse objetivo”, explicou João Daniel.

O deputado falou de outros assuntos discutidos na reunião e do convite feito ao presidente do BNB.

“Discutimos também a importância da citricultura, da rizicultura e das casas de farinha. E, convidamos o presidente para vir a uma atividade em Sergipe com o objetivo de que possamos construir uma grande política de financiamento da produção agropecuária no nosso estado”.

Foto assessoria

Ascom João Daniel