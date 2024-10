Deputado Jorginho Araujo comenta fim das eleições municipais

Durante a sessão plenária desta terça-feira (29) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Jorginho Araújo registrou o fim das eleições municipais de 2024. Na oportunidade, o parlamentar parabenizou os candidatos e também os eleitos.

“Quero parabenizar Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP) pela caminhada. Eles saíram de 2% das intenções de voto, e avançaram até o segundo turno. E parabenizar, obviamente, os eleitos que vão comandar os destinos da nossa capital a partir de 1 de janeiro de 2025, a prefeita eleita Emília Correa e o vice-prefeito eleito Ricardo Marques (Cidadania), com quem tive a oportunidade de conviver quando estive na Câmara de Aracaju”, falou o deputado Jorginho Araujo.

Jorginho Araújo ressaltou também que. “Como aracajuano, nascido e criado nesta cidade, espero que façam uma boa gestão. Quem ganha com isso são cidadãos e cidadãs aracajuanos”, frisou.

Antônio Hora Filho

Jorginho ressaltou ainda que, que sergipano Antônio Hora Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho assumiu de forma interina a presidência da Federação Internacional do Desporto Escolar, (ISF). Ele está exercendo a função até o fim da Gymnasiade no Bahrein.

O sergipano, que era segundo vice-presidente da ISF, passou a ser o imediato, e o chinês Ailong Zhang o segudo vice.

“Ele foi professor da Rede Pública e atuou no município de Canhoba. Ele deixou sua marca por onde passou. Ele é o primeiro brasileiro a assumir este cargo”, destacou.

Foto- Jadilson Simões

Por Junior Mato