Deputado Jorginho Araujo fala sobre o Dia Nacional do Vereador

O Dia Nacional do Vereador foi comemorado na última terça-feira (1º) e nesta quarta-feira (2), o deputado Jorginho Araujo falou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), sobre a importância da data.

“O nosso registro é de congratulações e reconhecimento ao trabalho de todos os vereadores e vereadoras especialmente do nosso estado de Sergipe. A celebração desse 1º de outubro é uma lei do nosso ex-vereador Passos Porto”, relembra.

Ele ressaltou sempre dizer que o cargo público de vereador é muito importante para as comunidades. “Trata-se de um cargo eletivo que fica mais próximo da população. É na porta do vereador, é na porta da vereadora, que os moradores dos municípios sergipanos recorrem como seus legítimos representantes”, observa.

Eleições

O deputado também destacou as eleições municipais, que serão realizadas no próximo domingo (6).

“Dia 7 de outubro, na segunda-feira, pós eleição, todos nós aqui, continuaremos sendo parlamentares, cada um no seu partido, cada um com a sua ideologia e a sua forma de pensar; e respeitaremos como deve ser o resultado das urnas. Uns insatisfeitos, outros satisfeitos; uns um pouco mais felizes, outros mais tristes, mas um dos pilares da democracia é o diálogo, é o respeito e deve ser a paz”, entende.

Jorginho Araujo lemprou a importância de cada eleitor defender o seu candidato. “É legítimo, é saudável, é da democracia. A gente precisa que realmente tenhamos participação ativa na política, com respeito, com paz e dizendo não à violência. A gente espera que o pleito transcorra tudo tranquilo, com muita organização pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aproveito para parabenizar todos que fazem o TRE e dizer a população sergipana que vamos estar esperando que até às 17 horas de domingo, cada um defenda os seus, conversem, dialoguem com respeito e sem violência”, diz.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza