JORGINHO DESTACA FORÇA POLÍTICA DO GOVERNADOR E PARLAMENTARES PARABENIZAM NOVOS GESTORES

O deputado Jorginho Araujo (PSD) ressaltou na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (8), a força política do governador Fábio Mitidieri nas eleições municipais realizadas no último domingo (6), exaltando o reflexo da boa gestão no resultado da votação em mais de 60 municípios sergipanos, entre eles, 26 novos prefeitos filiados ao Partido Social Democrata, o mais que elegeu em todo estado.

“Quero destacar que quando um governo está bem avaliado, separando gestão de política, a gente vê a influência positivamente no resultado das eleições de mais de 60 municípios e aqui destaco a liderança e a força política do governador Fábio Mitidieri e dos partidos que fazem parte do seu agrupamento com concretização da vitória em mais de 60 dos 75 municípios sergipanos, valorizando e reconhecendo a força e a boa avaliação do seu governo, respaldando e eleição dos prefeitos e vereadores”, observa.

Jorginho acrescentou que a boa gestão do governador Fábio Mitidieri o tornou um excelente cabo eleitoral nos municípios sergipanos. “A sua forma de fazer política, mas obviamente de fazer gestão e a sua boa avaliação ajudou na eleição de mais de 60 prefeitos e prefeitas no nosso estado. É um número significativo, que tem que ser celebrado e louvado; por isso o parabenizo e destaco essa sua força política, habilidade e poder de articulação”, reitera.

Congratulações

Também na Sessão Plenária desta terça-feira, os parlamentares parabenizaram a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos (as), vereadoras e vereadores eleitos (as) no último domingo.

Garibalde Mendonça (PDT)

“Eu quero parabenizar a todos os prefeitos, prefeitas, vices e vereadores eleitos e reeleitos no 1º turno realizado no último domingo, especialmente o meu amigo Fábio Costa, prefeito de Arauá; parabenizar o colega deputado Dr. Samuel Carvalho, que será o novo prefeito de Nossa Senhora do Socorro; nosso querido Airton Martins, que se elegeu prefeito da Barra dos Coqueiros. Não poderia deixar de externar a minha satisfação com as eleições em Aracaju; agradecendo aos eleitores de Breno Garibalde, que nos deram uma votação expressiva. Foram quase oito mil votos; o segundo vereador mais votado da capital sergipana. Breno fez um trabalho muito bonito; um trabalho sério voltado para o meio ambiente e a sustentabilidade. Essa bandeira realmente deu resultado. Agradeço a todos os apoiadores e desejo sucesso ao Breno Garibalde, que é o meu filho”.

Luiz Fonseca (PP)

“Tivemos no último domingo uma festa da democracia onde através do nosso voto livre e democrático, exercemos o nosso direito de cidadania, de escolher os prefeitos e os vereadores de todo o país. Aqui, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os prefeitos eleitos e vereadores, fazendo uma saudação especial ao prefeito eleito em Boquim, Jackson de Mangue Grande e seu vice-prefeito, Fernando de Beca. Quero também parabenizar o prefeito de São Domingos, nosso querido Binho, que foi pra sua reeleção e obteve sucesso: desejamos que ele dê continuidade ao trabalho desenvolvido no seu primeiro mandato e que foi sem dúvida nenhuma reconhecido pelo seu povo. Saúdo também a prefeita de Pedrinhas, France de Domingos, que foi reeleita; o povo reconheceu trabalho ao que elea vem desenvolvendo no município. Em nome desses três prefeitos eu quero saudar a todos os prefeitos eleitos no último domingo, desejando boa sorte e que façam um trabalho bonito nas suas comunidades. Quero também deixar registrado o trabalho desenvolvido pela Secretaria Segurança Pública do nosso estado por tudo ter transcorrido na paz à Polícia Militar sob o comando do coronel Ribeiro que tem se destacado não só em nível estadual, mas nacionalmente”.

Lidiane Lucena (Republicanos)

“Parabenizo a todos os prefeitos, prefeitas e vereadores eleitos no último domingo, que terão a honra de conduzir os destinos dos municípios sergipanos a partir de janeiro de 2025. Quero destacar com profunda alegria da eleição da prefeita de Aquidabã, Ana Helena de Dr. Mário e sua vice, Tânia de Valter. Sabemos o quanto a campanha foi árdua, com perseguições e disseminação de fake news que tentaram confundir a população, mas desde o início tivemos confiança no sucesso, pois o apoio popular à campanha de Ana Helena foi enorme e com as bênçãos de Deus e a força do povo, Ana Helena foi eleita a primeira mulher prefeita de Aquidabã, com um significativo percentual de 61% dos votos. Esse é um momento histórico no nosso município e estou certa que a partir de janeiro, Aquidabã avançará ainda mais com a liderança dessas duas mulheres competentes, dedicadas e comprometidas com o progresso da nossa terra e da nossa gente. Quero enviar também meu abraço caloroso a outros grandes amigos: Chrystophe Divino, de Canhoba ao lado de sua vice, Rejane de Pinguinha; Everton da Saúde e Saininho de Manoel de Rosinha, eleitos em Porto da Folha; Dr. Saulo Galeguinho e Flávia de Auvari, em Nossa Senhora de Lourdes, Machadinho em Canindé do São Francisco e minha amiga Ianna de Dr.Thiago, eleita em Nossa Senhora das Dores. Que Deus ilumine os caminhos para que possam fazer o melhor pelo povo sergipano”.

Jorginho Araujo

“Parabenizo os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, os vice-prefeitos e vice-prefeitas, desejando sucesso na gestão, recordando o discurso que fiz semana passada aqui na tribuna pedindo paz nas eleições e exaltando a democracia. O que mais importa agora é que os resultado das urnas, que simboliza o resultado das urnas e torcer para que cada gestor e cada gestora faça o melhor para o desenvolvimentos dos nossos municípios, restando ainda a nossa capital, o município de Aracaju, onde teremos o 2º turno e a população vai ter a oportunidade de escolher um projeto que traz capacidade de gestão e não um tiro no escuro com discursos de ódio. A gente torce que o melhor seja feito porque quem ganha com isso é a nossa população. Em nome do deputado Georgeo Passos, ressalto que o importante é a disputa e a participação efetiva da política, sendo candidato ou não. Parabenizo o nosso colega deputado Samuel Carvalho, que se elegeu e todos que contribuíram para o fortalecimento da democracia”.

Linda Brasil (PSOL)

“O 1º turno da eleição terminou no último domingo e eu preciso dizer que estou muito feliz com o desempenho do meu partido, o PSOL. Cumprimos com o objetivo prioritário de apresentar candidaturas para enfrentar a extrema direita.

A coerência e a combatividade das nossas candidaturas permitiram o resultado importante de aumento da nossa bancada na Câmara Municipal de Aracaju com o professor Iran sendo eleito o 5º vereador mais bem votado e a professora Sônia Meire sendo eleita a 7ª mais votada, uma mulher feminista, socialista e aguerrida que nos enche de orgulho. Esse é o resultado do partido de esquerda que mais cresce em Aracaju; é o mesmo partido que em 2020 elegeu a 1ª mulher trans vereadora e a mais bem votada dentre mais de 700 candidaturas. Fizemos história mais uma vez. Quero parabenizar minha companheira Niully Campos e o meu companheiro Alexis Pedrão por terem cumprido tão bem a tarefa de nos representar na candidatura de prefeita e vice-prefeito. Também quero parabenizar meu amigo e companheiro, o delegado Mário Leony pela expressiva votação em sua primeira disputa para vereador. Ele é um delegado gay e antifascista que pautou toda a campanha na defesa de uma segurança pública cidadã e foi o mais votado entre as candidaturas lgbts, mais votado entre as candidaturas do campo da segurança pública e mais votado que outras figuras públicas de esquerda e ex-vereadores. Parabenizo a minha amiga e companheira Jéssica Taylor pela demonstração de coragem e de força na luta, pautando uma candidatura trans, negra e quilombola; enquanto símbolo de resistência em uma cidade que ainda insiste em nos negar direitos e reconhecimento. E nosso colega de federação, o vereador Breno Garibalde teve um desempenho extraordinário sendo o 2º mais bem votado. Foi emocionante acompanhar a apuração e ver o quanto o seu trabalho cresceu”.

Adailton Martins (PSD)

“Parabenizo os que foram eleitos e os que não tiveram êxito, em especial ao prefeito da Barra dos Coqueiros, meu irmão Airton Martins pela 4ª vez. Foi uma eleição difícil; nós tivemos todos os ex-prefeitos juntos, mas o povo não aceitou e mesmo contra a máquina nós conseguimos e eu quero agradecer ao povo da Barra. Quero parabenizar o prefeito de Muribeca, Mário de Sandra, que foi reeleito; o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, reeleito, o prefeito de Santo Amaro das Brotas, reeleito, o prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, que também foi reeleito pelo belo trabalho que fez e o prefeito de Pedra Mole, meu amigo Zé Augusto, reeleito”.

Luizão Donatrampi (União Brasil)

“Eu quero parabenizar aqui todos os prefeitos eleitos e o nosso colega Samuel Carvalho, que conseguiu se eleger no município de Socorro, um município em todo mundo sabe que nunca é fácil; parabenizar o prefeito da minha cidade Itabaiana, Valmir de Franscisquinho e o candidato Édson Passos, também da minha cidade; parabenizar a todos os vereadores que foram eleitos e também os que não foram eleitos, mas fizeram uma campanha bonita; parabenizar a candidata Emília Correia pela primeira colocação no 1º turno, indo para o 2º turno em Aracaju. Que Deus nos abençoe e atodos os eleitos para trazer uma qualidade de vida para o povo sergipano”.

Georgeo Passos (Cidadania)

“Parabenizo a todos os prefeitos e todas as prefeitas, vereadoras e vereadores eleitos no último domingo. Também quero parabenizar a todos os que colocaram seus nomes a disposição pois cada vez é mais desafiador participar de eleições; está mudando muito rápido a forma de fazer política; a sociedade escolhendo da forma que entende pertinente e nós que estamos na disputa temos que parabenizar também quem não chega, pois o processo começa com muita antecedência. Deixo meus parabéns aos vereadores do Cidadania eleitos em São Miguel do Aleixo: Bia de Doval e professor Anderson; a prefeita eleita Cleane, única canddiata; o prefeito reeleito de Moita Bonita, Dr. Wagner que teve uma votação muito forte e o vereador Bolo, exemplo de lealdade da família Passos; a prefeita Geane da Farmácia em Nossa Senhora Aparecida, o vice do Cidadania, Edson Muniz mais seis vereadores. Parabenizo a Dra Emília Correia e ao canddiato a vice pelo Cidadania, Ricardo Marques, que disputam o 2º turno em Aracaju”.

