Deputado Kaká Santos agradece o reforço policial em Umbaúba

O deputado Kaká Santos (União) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para destacar ações de segurança pública e obras de infraestrutura no interior do estado. Ele agradeceu ao secretário de Segurança e ao comandante da Polícia Militar, coronel Alexandre Ribeiro, pela intensificação das operações em Umbaúba no último final de semana.

“Recebi mensagens de empresários e comerciantes da cidade agradecendo a atuação da polícia. E é como eu sempre digo: polícia na rua é cidadão seguro”, afirmou o parlamentar.

Investimento

Kaká Santos também anunciou um importante investimento para o município de Tobias Barreto. Segundo ele, ainda neste mês de agosto será dada a ordem de serviço para a reurbanização da Avenida Rotary Club, em parceria com o Governo do Estado. “Será um investimento de mais de R$ 16 milhões. As manilhas já começaram a chegar, e em breve veremos aquela avenida transformada em um novo centro comercial, trazendo dignidade, conforto e qualidade de vida para a população”, destacou.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques