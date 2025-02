Deputado Kaká Santos agradece reconhecimento da população de Tobias Barreto

O deputado Kaká Santos (União Brasil), agradeceu na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a população de Tobias Barreto, pelo carinho manifestado nas redes sociais, uma emenda de sua autoria destinada ao município visando a construção de uma quadra de esportes

“Eu fico muito agradecido por todo essa manifestação de carinho da população. Eu já fui secretário de esportes em Tobias Barreto por seis meses e sei que deixei muita saudade. Agradeço a retribuição da população, em em especial a comunidade Padre Pedro”, afirma.

Kaká Santos também agradeceu ao diretor do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, por ter atendido a uma solicitação de sua autoria. “A gente fez a solicitação de uma Operação Tapa Buraco no nosso município e ele respondeu que ontem os trabalhos já começaram. Também tem um acesso que foi removido por conta de um desvio que foi feito para a restauração da ponte e nós fizemos a solicitação para que passasse um asfalto e amenizasse a poeira que tem causado grandes transtornos a população que faz caminhada e corrida no local”, observa.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza