Kaká Santos defende nome de Jeferson Andrade como vice de Mitidieri

O deputado estadual Kaká Santos (UNIÃO BRASIL) está convencido de que o governador Fábio Mitidieri, do PSD, será reeleito em 2026 para mais um mandato à frente do governo do estado. Ele diz que Fábio faz um bom governo e que a sua reeleição seria um fator muito positivo para a promoção do desenvolvimento social e econômico de Sergipe. O deputado Kaká Santos foi eleito em 2022 com cerca de 25 mil votos, atua politicamente em todo o Estado, mas é representante original da região sul do estado, a partir do município de Tobias Barreto.

Vice governador

Sobre o companheiro ideal do governador Fábio Mitidieri, como seu candidato a vice-governador, em 2026, o deputado Kaká Santos defende o nome do deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

JLPolítica & Negócio – Como o senhor vê uma eventual filiação de Jeferson Andrade ao União Brasil para viabilizar uma candidatura de vice-governador ao lado de Fábio Mitidieri?

KS – Jeferson Andrade é uma pessoa espetacular, um grande ser humano e um excelente político. Torço muito para que, primeiro, ele esteja em nosso partido, pois engrandeceria ainda mais a agremiação. E, se isso ajudar na viabilização de uma candidatura de vice-governador ao lado de Mitidieri, espero que se concretize, pois Jeferson certamente fará ainda mais por Sergipe ao ocupar um cargo que agora seria no Executivo” – afirmou o deputado estadual Kaká Santos em recente entrevista ao blog JL Política & Negócio.

