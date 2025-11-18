Deputado Kaká Santos destaca reunião com diretoria da Iguá Saneamento

O deputado Kaká Santos (União Brasil) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (18), para informar sobre uma agenda de trabalho relacionada ao abastecimento de água em Tobias Barreto e região. O parlamentar anunciou que, no dia 25 de novembro, participará de uma reunião com a diretoria da empresa Iguá, responsável pelos serviços de saneamento em diversos municípios sergipanos.
O parlamentar explicou que o encontro terá como objetivo discutir demandas urgentes dos moradores de Tobias Barreto e localidades vizinhas. “Vamos tratar do que ainda pode ser feito este ano e do que já está programado para 2026. Também iremos abordar problemas enfrentados por outras comunidades, como a vila Samambaia, que está sem abastecimento de água. Essas questões precisam de solução rápida, pois a população vem enfrentando dificuldades significativas”, destacou.
Reconhecimento ao Pré-Caju
Em seu pronunciamento, Kaká Santos também parabenizou os organizadores do Pré-Caju (prévia carnavalesca) e destacou o trabalho das forças de segurança durante o evento. “Quero parabenizar o organizador e empresário Fabiano Oliveira pelo belíssimo Pré-Caju e, especialmente, à nossa Polícia Militar, que garantiu segurança para todos, turistas e sergipanos. Não vimos sequer uma ocorrência grave registrada nas redes sociais. Parabenizo o comandante da PM, coronel Alessandro Ribeiro; o secretário de Segurança Pública, João Eloy; e o nosso governador (Fábio Mitidieri), pelo apoio que permitiu que o Pré-Caju se tornasse essa grande prévia carnavalesca”, declarou.
Foto: Jadilson Simões
Por Junior Matos