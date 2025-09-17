Deputado Kaká Santos fala sobre o projeto ‘Novo Olhar’, em Itabaianinha

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (17), o deputado Kaká Santos (União Brasil) falou sobre o sucesso de seu projeto ‘Novo Olhar’, realizado neste final de semana na cidade de Itabaianinha. Na oportunidade, o parlamentar destacou a importância de promover ações que realmente impactam positivamente a vida das pessoas.

“Não há nada melhor neste mundo, nesta terra, do que fazer o bem. E acredito que nós, que estamos no exercício do mandato, devemos sempre carregar esse pensamento. Neste fim de semana, levamos o nosso projeto ‘Novo Olhar’ para Itabaianinha, com o objetivo de devolver a visão a pessoas que estavam há anos na fila de espera para procedimentos como cirurgias de catarata e pterígio”, afirmou.

O deputado ressaltou que, cerca de 300 pessoas da cidade de Itabaianinha puderam ser atendidas, recuperando a visão e melhorando significativamente sua qualidade de vida. Na ocasião, o parlamentar encerrou seu discurso expressando sua alegria em poder contribuir para que tantas pessoas em Itabaianinha recuperassem sua visão e, com isso, pudessem exercer seus direitos, como o voto, com mais dignidade.

“Agradeço imensamente ao secretário de Saúde de Itabaianinha, Willams Leite, à deputada federal Yandra Moura (União Brasil), e autoridades locais, por todo o apoio, pela logística e pelo empenho de todos os envolvidos. O mutirão teve início bem cedo, por volta das 5 horas da manhã, e só foi finalizado ao final da tarde, já no início da noite”, completou.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos