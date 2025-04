Deputado Kaká Santos fala sobre visita dele ao ministro das Comunicações, em Brasilia

O deputado Kaká Santos (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar uma visita que fez juntamente com a deputada federal Yandra Moura (União Brasil) ao ministro das Comunicações Juscelino Filho. O parlamentar solicitou no encontro que povoados de Tobias Barreto fossem integradas ao programa “Comunidades Conectadas”, do Governo Federal. O encontro ocorreu na semana passada, em Brasília.

“A comunidade Montes Coelhos, em Tobias Barreto já será incluída no programa. Estamos buscando que outras também passem a integrar o programa”, falou o deputado Kaká Santos.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Ales

Por Junior Matos