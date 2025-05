DEPUTADO KAKÁ SANTOS PROPÕE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS

O deputado estadual Kaká Santos (UB) propôs a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir medidas urgentes para aumentar a segurança nas rodovias estaduais de Sergipe.

A iniciativa surge em resposta ao crescente número de acidentes e mortes registrados nas estradas, uma preocupação recorrente trazida pelo parlamentar em diversas sessões da Assembleia Legislativa.

Entre os principais pontos a serem debatidos estão a apreensão de animais soltos nas pistas, a retirada de meio-fios e canaletas nos acostamentos — considerados obstáculos perigosos em situações de emergência —, além da instalação de sinalização adequada e eficiente. O deputado também destacou que outros temas sugeridos pela população sergipana serão incluídos na pauta da audiência.

“Temos recebido muitos pedidos da população e testemunhado, com frequência alarmante, acidentes que poderiam ser evitados com medidas simples, mas eficazes. Precisamos agir com urgência. Vamos convocar os órgãos responsáveis e buscar soluções práticas para garantir a segurança dos nossos cidadãos nas estradas”, declarou Kaká Santos.

A audiência deverá contar com representantes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), da Polícia Rodoviária Estadual, do Ministério Público, de prefeituras e associações civis, além de especialistas em trânsito e mobilidade.

A data e o local da audiência pública ainda serão definidos, mas o deputado reforça o convite para que a população participe e contribua com sugestões. “É ouvindo o povo e os técnicos da área que construiremos soluções efetivas”, afirmou.

A iniciativa é vista como um passo importante para reduzir os índices de acidentes nas rodovias estaduais e melhorar as condições de tráfego, especialmente em trechos considerados críticos. Kaká Santos promete continuar acompanhando de perto o desdobramento das propostas e cobrar providências concretas dos órgãos competentes.

Texto e foto assessoria