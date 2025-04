Deputado Kaká Santos propõe debate sobre uso inadequado de acostamentos

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (24), o deputado Kaká Santos (União Brasil), solicitou aos colegas parlamentares a possibilidade de realizar uma Audiência Pública com a finalidade de discutir uma solução para o problema do uso inadequado de acostamentos em rodovias sergipanas, por meio da colocação de materiais para obras de meios-fios.

“Tanto na minha região, em Tobias Barreto quanto no município de Poço Verde, eu venho sendo cobrado sobre essa questão dos acostamentos, em virtude da colocação de meios-fios. As reclamações são também sobre a falta de redutores de velocidade, a exemplo de quebra-molas. Estarei fazendo um convite à Polícia Militar, à Secretaria de Infraestrutura e ao Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), para que possamos discutir soluções em uma audiência pública aqui nesta Casa, visando evitar a incidência de acidentes nas rodovias”, destaca.

Kaká Santos voltou a falar sobre a revitalização da Rua Aurino Dias, localizada no município de Cristinápolis. “Quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri, ao secretário Jorginho Araújo, ao prefeito Dr. Elisson, a vereadora Nêga da Gente e outros vereadores que vinham lutando para a realização dos serviços nessa via. Hoje Cristinápolis está aniversariando e o presente quem ganha é a população com a execução das obras na rua Aurino Dias”, reitera.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza