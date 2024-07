Deputado Luciano Bispo articula R$ 4 milhões de recursos perdidos

O deputado Luciano Bispo mais uma vez mostrou seu compromisso com a saúde de Itabaiana-e de toda região Agreste o correr atrás de R$ 4 milhões de recursos perdidos pela inoperância da Prefeitura de Itabaiana em apresentar as exigências necessárias para liberação.

Recursos estes oriundos de uma emenda do senador Alessandro Vieira que seriam aplicados na construção de uma UPA, mas, agora, ampliados para R$ 5 milhões, servirão para a reforma do Hospital Regional da cidade.

E não parou por aí!

Luciano também conseguiu, junto ao senador Laércio Oliveira, uma emenda de R$ 7 milhões para compra de um aparelho de ressonância magnética.

O deputado, que não é bobo nem nada, passou essa informação ao governador Mitidieri durante a reinauguração do prédio do IPES que leva o nome de sua mãe, Maria do Espírito Santo Lima, mais conhecida como “Dona Mariazinha”.