DEPUTADO LUCIANO BISPO COMEMORA SUCESSO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO ITABAIANA FESTIVAL E O MEGASHOW DO DJ ALOK

Na manhã desta quinta-feira (15), o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) concedeu entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, no programa Metropolitana News, na Rádio Metropolitana FM, e fez um balanço da segunda edição do Itabaiana Festival, que aconteceu no último sábado (10), no município serrano. Ele ratificou que o evento foi organizado com total responsabilidade e com a certeza da grandiosidade foi, inclusive por conta das caravanas que vieram de Pernambuco, Alagoas e Bahia. Além disso, ninguém tinha dúvidas da entrega dos shows dos cantores Guilherme Ferri, Liene a Rainha, Antônio, o Clone e, sobretudo, do DJ Alok.

“Ele foi além do horário previsto e fez meia hora a mais de show. Uma das partes mais empolgantes foi quando ele colocou a imagem de um caminhão nos céus, formado por 330 drones,e, logo após, ostentou o escudo do Itabaiana nos céus. Nos ultimos 20 minutos do show, em uma ação nossa e do presidente da Associação Olímpica de Itabaiana, Alok vestiu a camisa do clube e passou os restantes finais da apresentação com sua conta do Instagram ligada- que possui mais de 29 milhões de seguidores”, relatou.

Ainda sobre ser o idealizador deste grande evento, que ganhou porte internacional, o deputado Luciano Bispo salientou que é um grande realizador de eventos mesmo antes de ingressar na política. “Quando eu era presidente da Associação Atlética, eu já realizava os grandes bailes. Depois, como gestor público, a melhor fase da Micarana foi durante minhas passagens pela prefeitura. Sempre tive essa visão da importância de realização das festas”, disse.

Luciano também ressaltou que além da qualidade artística, Alok também demonstrou seu lado solidário. “Agora mesmo, ele fez uma doação de R$ 1 milhão para o hospital do câncer que está sendo construído em Goiás”, disse.

O parlamentar também informou que a enquete para a escolha das atrações para o próximo festival já começou. Entre os nomes cogitados, estão os das cantoras Ludmilla, Ivete Sangalo, Iza e Anitta.

Por fim, Luciano agradeceu a parceria do Governo do Estado para a realização do evento, na pessoa do governador Fábio Mitidieri, agradeceu a presença do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na pessoa do secretário de estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. Também estendeu seus agradecimentos ao secretário de Segurança Pública, João Eloy, a todo comando da Polícia Militar, a SMT, Funcap e Secom.

Gratidão pelo senador Alessandro

Indagado pelos nomes que irá apoiar para a disputa pelo Senado, Luciano Bispo afirmou que tem uma gratidão muito grande pelo senador Alessandro Vieira (MDB) por ele ter viabilizado cerca de R$ 5 milhões para a grande reforma do Hospital Regional de Itabaiana – que já foi licitada no início desta semana -, mas irá conversar com o governador Fábio Mitidieri para decidir quais os dois nomes que o agrupamento vai defender.

Vaga de vice

Ele também ratificou seu apreço pelo nome do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), para compor a chapa como vice. “Jeferson tem tido um crescimento muito grande como presidente da Assembleia. É um excelente nome. Eu tenho dito que se tem uma coisa que podem confiar na família dos Andrades, é a palavra”, garantiu.

Foto assessoria