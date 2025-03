Deputado Luciano Bispo diz que “demos início a uma caminhada de sucesso”

O deputado Luciano Bispo disse que nesta sexta-feira (28), “demos início a uma caminhada de sucesso que iremos fazer por todo estado. Ao lado do ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, estive no povoado Bom Sucesso, no município de Poço Redondo. Em seguida, nossa parada foi em Glória, onde concedemos entrevista na Xodó FM com Kleber Braga”.

Durante a entrevista, Luciano disse que “falamos sobre uma emenda, do nosso mandato, no valor de R$ 100 mil para construção de uma quadra poliesportiva no povoado Fortaleza, e dos R$ 13 milhões de emendas que conseguimos junto aos senadores Alessandro Vieira (R$ 6 milhões) e Laércio Oliveira (R$ 7 milhões) para uma reforma que será uma verdadeira revolução no Hospital Regional de Itabaiana”.

Sobre a sua carreira Política, o parlamentar aformou que “na minha trajetória, dediquei 43 anos à vida pública, sendo prefeito de Itabaiana por quatro mandatos e deputado estadual por mais quatro mandatos. Anderson de Zé das Canas também possui vasta experiência, sendo quatro vezes vereador de Itabaiana e duas vezes prefeito por Frei Paulo, fazendo seu sucessor na última eleição”.

Luciano Bispo concluiu dizendo que “proveitamos a oportunidade para conversar com a comunidade, inclusive com as mulheres que desenvolvem um trabalho de excelência com as rendas, bordados e artesanatos. Vamos percorrer os quatro cantos de Sergipe demonstrando nossos serviços prestados ao povo e colocando nossos nomes à disposição como pré-candidatos a deputado estadual e federal”.

