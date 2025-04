Deputado Luciano Pimentel classifica como abusivos os encargos do IPTU em Aracaju

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira, 15, para solicitar à Prefeitura de Aracaju a revisão dos encargos do IPTU. De acordo com o parlamentar, o valor aplicado atualmente é abusivo e distante da realidade.

“Estou aqui com um boleto de parcelamento do IPTU, com vencimento no dia 7 de abril, para pagamento hoje, dia 15. São apenas sete dias, e a Prefeitura de Aracaju está cobrando 27% de encargos sobre um valor de R$ 750,46. Com isso, hoje o valor que o contribuinte pagará neste boleto é de R$ 953,27, ou seja, 27% de encargos em apenas sete dias. Esses são encargos abusivos, e a Prefeitura de Aracaju precisa rever essa cobrança, pois o povo aracajuano não pode arcar com encargos tão elevados como os que estão sendo praticados atualmente”, afirmou Luciano Pimentel.

Para o deputado, é inadmissível que o poder público realize uma cobrança desse nível por apenas sete dias de atraso no pagamento de uma parcela do IPTU. “Conclamo o secretário de Finanças de Aracaju, Sidney Thiago, e a prefeita Emília Corrêa a reavaliarem esses cálculos, que são absolutamente abusivos. O povo de Aracaju não pode sofrer com uma cobrança tão exorbitante, além dos valores do IPTU, que já são elevados”, concluiu Pimentel.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/ Alese