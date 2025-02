Luciano Pimentel comemora assinatura de empréstimo junto ao Banco Mundial

O presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Pimentel (PP) fez um pronunciamento na Sessão Plenária desta quarta-feira (19), parabenizando o governador Fábio Mitidieri (PSD) e toda a equipe econômica do Governo do Estado, por ter conseguido assinar na terça-feira (18), uma operação de crédito com o Banco Mundial na ordem de 110 US$ milhões de dólares.

“É uma operação de reestruturação de dívida que nós temos com o Banco do Brasil, o Banco de Brasília e a Caixa Econômica Federal. São cinco operações de crédito, que serão liquidadas com essa operação assinada ontem com o Banco Mundial. É muito importante porque nós vamos sair de operações muito mais caras, com vencimento a mais curto prazo para uma operação de 19 anos com apenas 6% de taxa de juros”, comemora.

Luciano Pimentel destacou que existe atualmente uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil de 220% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que está em um patamar muito elevado, na ordem de 13,25%. “Nós estamos pagando juros de 215% dessa taxa CDI, ou seja, é uma operação que chega a 29% de taxa. Realmente é de grande significado, essa reestruturação que o Governo do Estado assinou ontem e que vai fazer com que essa dívida alongada para 19 anos com uma taxa de juros muito mais baixa, ajude muito ao estado de Sergipe a cumprir as metas que foram estabelecidas pelo governador Fábio Mitidieri. É menos juros pagando e é mais dinheiro no Tesouro Estadual para atender às demandas do povo sergipano. É de muita importância e de muito significado essa operação de crédito que vai trazer muita economia para o Tesouro Estadual e consequentemente, gerar mais recursos para investimentos por parte do Estado. Mostra também que o governador e a equipe econômica está antenada e monitorando a política fiscal”, entende.

Renegociação

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) também se referiu ao empréstimo ao destacar a necessidade de reduzir as taxas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a atualização da legislação estadual para se adequar à Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares.

Segundo o deputado, com a recente renegociação da dívida estadual, o Governo terá uma economia significativa. “O deputado Luciano Pimentel mencionou que essa medida trará uma folga de cerca de R$ 100 milhões para o caixa do Estado. Diante disso, já que temos dinheiro sobrando, podemos reduzir pelo menos em cinquenta por cento as taxas do Detran. O órgão arrecada mais do que precisa para seu funcionamento, pois repassa recursos a outras secretarias. Seria uma forma de colaborar com a sociedade, devolvendo esse benefício diretamente ao cidadão. Quem ganha no final é o contribuinte”, acredita.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza